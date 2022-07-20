الصين تسجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن بر الصين الرئيسي سجل 1012 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، منها 150 مصحوبة بأعراض و862 بلا أعراض.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات حاجز الألف منذ 20 مايو.

وسجلت الصين 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 237 مصحوبة بأعراض و539 بلا أعراض.

ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها ثابتا عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الثلاثاء 227980 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين سجلت إصابة واحدة محلية جديدة مصحوبة بأعراض، وكانت لم تسجل أية إصابة من هذا القبيل في اليوم السابق. ولم تسجل بكين أية إصابة بلا أعراض يوم الثلاثاء مقارنة مع واحدة في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، أظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل خمس إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة بأربع في اليوم السابق، كما سجلت عشر حالات إصابة بلا أعراض، وذلك مقابل 19 في اليوم السابق.