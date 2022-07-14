طوكيو ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى

المصدر: د ب أ

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رفعت العاصمة اليابانية طوكيو مستوى التحذير من فيروس كورونا لأعلى مستوى في ظل ارتفاع حالات الاصابة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار، الذي تم اتخاذه اليوم الخيمس خلال اجتماع للخبراء، رفع مستوى التحذير بالنسبة لنظام الرعاية الصحية ليصل لأعلى ثاني مستوى من ضمن أربع مستويات.

وكانت طوكيو قد سجلت أمس الأربعاء 16 ألف و878 حالة إصابة بالفيروس، مقارنة بـ 3546 حالة في الأول من يوليو الجاري.

كما ترتفع حالات الاصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، على الرغم من أن حالات الاصابة الحادة مازالت منخفضة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء فومي كيشيدا مؤتمرا صحافيا اليوم، حيث من المتوقع أن يتحدث بشأن الانتشار السريع لفيروس كورونا.