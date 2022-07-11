إصابة الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاى بكورونا عقب زيارة لكندا

المصدر: د ب أ

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أصيبت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي بكوفيد-19، عقب زيارة لكندا، وقال مكتبها إنها لم تختلط بشكل وثيق بالرئيس جو بايدن أو نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وكانت تاي قد تلقت التطعيم بالكامل وتلقت الجرعة المعززة، وتخضع حاليا للعزل في المنزل، حسبما قال المتحدث باسم الممثلة التجارية الأمريكية آدم هودج في بيان.

وجاءت النتيجة إيجابية أول أمس السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأحد.

واجتمعت تاي مع نظيريها المكسيكي والكندي الجمعة في مدينة فانكوفر الكندية، حيث جددت قلق الولايات المتحدة بشأن سياسات الطاقة التي تفضلها الدولة في المكسيك.