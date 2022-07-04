جنوب أفريقيا ترفع قيود كورونا المتعلقة بدخول البلاد

المصدر: د ب أ

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أعلنت حكومة جنوب أفريقيا انتهاء القيود المفروضة على دخول البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا. ولن يتم بعد الآن مطالبة الوافدين بارتداء الكمامات عند زيارة البلاد.

وأعلن وزير الصحة جو فاهلا مؤخرا أنه تم أيضا رفع الحد الأقصى الذي كان مفروضا على حضور الفعاليات العامة بأثر فوري، مستشهدا بتراجع مطرد في الإصابات الجديدة وكذلك مستوى الدخول للمستشفيات المنخفض والوفيات ذات الصلة.

ومازال ارتداء الكمامات إلزاميا في كل المناطق المغلقة بما في ذلك مجمعات التسوق وفي وسائل النقل العام.

وتم مطالبة المسافرين إظهار إثبات التطعيم أو اختبار بي.سي.آر. سلبي عند دخول البلاد.

وفي ناميبيا المجاورة، تم أيضا رفع شرط ارتداء الكمامة وقواعد الدخول قبل عدة أسابيع. غير أن القيود مازالت تطبق في كثير من الدول الأفريقية بما في ذلك كينيا ورواندا وزامبيا وموزمبيق.