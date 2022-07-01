روسيا تلغي قيود كورونا

المصدر: د ب أ

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ألغت روسيا بقية القيود الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقل تقرير لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية الرسمية عن وكالة حماية المستهلك اليوم الجمعة أنه تم تعليق إجراءات مثل الإلزام بوضع كمامة والحظر الليلي للمطاعم على مستوى البلاد.

ولفت التقرير إلى أنه قد يتم إعادة فرض الإجراءات حال تدهور الوضع ثانية مجددا.

يشار إلى أنه تم إلغاء القيود بالفعل في العديد من المناطق الروسية في الربيع، بما في ذلك موسكو، حيث لم يعد ركاب المواصلات العامة ملزمين بوضع كمامة منذ أسابيع.

ووفقا للتقديرات الرسمية، تم تسجيل 380 ألف حالة وفاة في روسيا بسبب كوفيد- 19 منذ بدء الجائحة في البلاد.