إصابة بيل نيلسون مدير «ناسا» بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) بيل نيلسون، اليوم، أن الفحوص أثبتت مساء أمس إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وكان من المقرر أن يحضر نيلسون فعالية في معهد مراصد علوم الفضاء في بالتيمور بولاية ميريلاند، قبل إصدار أول صور للكون في 12 يوليو من تلسكوب جديد، هو تليسكوب جيمس ويب.

وقال للصحفيين عن بعد، خلال مؤتمر صحفي: «كنت أتمنى أن أتمكن من الذهاب إلى هناك، لكن الفحوص أثبتت إصابتي بكوفيد الليلة الماضية».

وقال المتحدث الإعلامي باسم مدير «ناسا» إن نيلسون (79 عاماً) تلقى التطعيمات والجرعات التنشيطية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يعاني سوى أعراض بسيطة.