إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي بكورونا

المصدر: رويترز

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قالت متحدثة إن الاختبارات أثبتت إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بكوفيد-19، قبل أسبوع من سفره المقرر برفقة الرئيس جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها سوليفان بكوفيد.

وقال البيت الأبيض يوم السبت إن سوليفان التقى في البيت الأبيض يوم الجمعة بوزيرة خارجية السنغال آيساتا تال سال.

وأضاف البيت الأبيض أنه التقى شخصيا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي في لوكسمبورج لمدة أربع ساعات ونصف الساعة يوم الاثنين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت نتيجة الاختبارات الطبية ستؤثر على خطط سفر سوليفان.

وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بايدن سيسافر إلى جنوب ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع وسيتوجه إلى إسبانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في أواخر يونيو .