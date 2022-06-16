الصحة السعودية تعلن استمرار ارتداء الكمامات واشتراط التحصين لدخول المنشآت الصحية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس "استمرار ارتداء الكمامات واشتراط التحصين لدخول المنشآت الصحية".

وأصدر مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة السعودية تعميمًا اليوم الخميس يتضمن التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الصحية.

وأكد المركز في تعميه "استمرار لبس الكمامة داخل المنشآت الصحية للعاملين والزوار طول وجودهم في هذه المنشآت وحتى إشعار آخر".

كما تضمن التعميم" استمرار الاشتراط الخاص بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا" للعاملين والزوار عند دخولهم المنشآت الصحية وذلك حتى إشعار آخر".

يأتي ذلك في إطار قرار رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا، وما تضمنه من استثناءات للمنشآت والأنشطة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في تطبيق الاحترازات ومنها الأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات من هيئة الصحة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت يوم الاثنين الماضي رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.