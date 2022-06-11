أمريكا تلغي شرط فحص كورونا للمسافرين جواً إلى أراضيها

المصدر: رويترز

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أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أمرا بإلغاء شرط بدأت تطبيقه منذ 17 شهرا بضرورة اجراء اختبارات لإثبات عدم إصابة الأشخاص الذين يصلون إلى الولايات المتحدة جوا بكوفيد-19.

وقالت إن هذا الأمر الذي وقعته مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منهما روشيل والينسكي يسري على الرحلات القادمة إلى الولايات المتحدة من دولة أجنبية في أو بعد الساعة 04.00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.