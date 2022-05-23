لقاح فايزر المضاد لكورونا فعَّال لدى الصغار

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة فايزر الأمريكية للأدوية وشريكتها الألمانية بيونتك أن لقاحهما المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) أثبت فعاليته بشكل كبير.

وأوضحت أنه تمكن من تكوين استجابة مناعية قوية لدى الأطفال دون سن 5 سنوات، وذلك استناداً إلى النتائج المبكرة لتجربة من المرجَّح أن تمهد الطريق أخيراً أمام الرضع والأطفال الصغار لتلقي التطعيم.

وذكرت الشركتان، في بيان، اليوم، أن النتائج الأولية أثبتت فعالية نظام الجرعات الثلاث بنسبة 3ر80% استناداً إلى 10 إصابات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وأضاف البيان أنه سيتم إجراء تحليل رسمي بمجرد إصابة 21 طفلاً، وفقاً لتصميم الدراسة، وأنه ستتم مشاركة بيانات فعاليتها النهائية عند توافرها.

ومن المرجَّح أن تحمل النتائج الأولية أخباراً سارة للآباء ومسؤولي الصحة الذين يتوقون إلى حماية الأطفال الأصغر سناً مع ارتفاع الإصابات، وإلغاء تدابير التخفيف في العديد من الأماكن.