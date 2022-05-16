الصحة العالمية تحذر من انتشار سريع لكوفيد-19 في كوريا الشمالية

المصدر: رويترز

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حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين من أن مرض كوفيد-19 قد ينتشر بسرعة في كوريا الشمالية، حيث تقول إن برامج التلقيح لم تبدأ بعد.

وقال بونام خيترابال سينغ المدير الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لمنطقة جنوب شرق آسيا في بيان أُرسل للصحفيين "مع عدم بدء التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد حتى الآن، هناك خطر أن ينتشر الفيروس بسرعة بين جموع الناس ما لم تُتخذ إجراءات فورية ومناسبة لاحتوائه".

وذكرت المنظمة في البيان نفسه أنها لم تتلق بعد أي معلومات عن الانتشار من السلطات المحلية بشكل مباشر.