بيل غيتس يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس إصابته بفيروس كورونا على حسابه في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وكتب غيتس في تغريدة " لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أعاني من أعراض متوسطة، وأتبع نصيحة الخبراء بالعزل لحين شفائي".

وأضاف أنه محظوط لكونه حاصل على جرعتي اللقاح والجرعة التنشيطية.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن غيتس مطلع هذا الشهر تحذيره من أن جائحة كورونا لم تنته، وأنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر" أكثر انتقالا وأكثر فتكا " ،وأن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات طويلة التأثير لمنع العدوى.