إصابة أمين عام "الناتو" بكورونا

المصدر: د ب أ

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أصيب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ بكوفيد-19 بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية لفيروس كورونا، وفقا لما قاله المتحدث باسمه أمس الثلاثاء.

وتردد أن ستولتنبرج، 63 عاما، والذي تلقى التطعيم بالكامل والجرعة التعزيزية، شعر بأعراض خفيفة فقط.

وتشترط الإجراءات البلجيكية الخضوع 7 أيام على الأقل في الحجر الصحي، ولذلك فإنه لن يكون قادرا على حضور اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في برلين نهاية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يترأس الاجتماع نائب الأمين العام للناتو ميرتشا جيوانا.