الصين تسجل 8329 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البر الرئيسي سجل 8329 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) السبت، بانخفاض عن 10793 إصابة في اليوم السابق.

وأوضحت أنه من بين الإصابات الجديدة 920 إصابة مصحوبة بأعراض انخفاضاً من 1424 تم تسجيلها السبت و7409 إصابات بلا أعراض انخفاضاً من 9369.

وباستثناء الحالات الواردة من خارج البر الرئيسي، سجلت الصين 916 إصابة جديدة بأعراض منقولة محلياً بانخفاض عن 1410 في اليوم السابق و7340 إصابة جديدة بلا أعراض انخفاضاً من 9293.

وانخفض إجمالي الإصابات المحلية الجديدة البالغة 8256 عن 10703 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 38 وفاة جديدة، كلها في شنغهاي المركز المالي الصيني، ما رفع عدد الوفيات إلى 5060.

وقالت السلطات إن بر الصين الرئيسي سجل حتى الآن 216587 إصابة مؤكدة.