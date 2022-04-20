إسبانيا تلغي إلزامية الكمامة إلى حد كبير

المصدر: د ب أ

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تعتزم إسبانيا إلى حد كبير إلغاء الاستخدام الإلزامي للمواطنين باستخدام الكمامات الوقائية بدءاً من اليوم، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووافق مجلس الوزراء الإسباني، أمسـ على مرسوم بهذا الشأن. وبعد ما يقرب من عامين، لن يضطر السكان إلى استخدام الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة تقريباً.

ولكن ستبقى الكمامات إلزامية في المستشفيات ووسائل النقل العام، وكذلك في المراكز الصحية ودور المسنين.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية، كارولينا دارياس، للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن الخطر الذي يمثله فيروس كورونا "انخفض بشكل واضح".

وبلغ معدل الإصابة بكورونا في إسبانيا على مدى 7 أيام، أمس، أقل بقليل من 257 لكل 100 ألف نسمة.

وفي الوقت نفسه، فإن معدل التطعيم مرتفع، حيث تلقى نحو 85% من السكان ما لا يقل عن جرعتي تطعيم ضد كوفيد-19.