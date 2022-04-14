الصين تسجل 3020 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 3020 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء مقابل 1513 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2999 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1500 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26391 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 26525 في اليوم السابق. وتضع الصين تلك الحالات في قائمة منفصلة عن قائمة الإصابات المؤكدة.

وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 171382 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.