الصين تسجل 1513 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 1513 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء مقابل 1272 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1500 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1251 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 26525 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 23387 في اليوم السابق. وتضع الصين تلك الحالات في قائمة منفصلة عن قائمة الإصابات المؤكدة.

وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى أمس الثلاثاء 168362 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أية وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.