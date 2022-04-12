الصين تسجل 1272 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 1272 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الاثنين مقابل 1184 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1251 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1164 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 23387 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 26411 في اليوم السابق. وتضع الصين تلك الحالات في قائمة منفصلة عن قائمة الإصابات المؤكدة.

وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 166849 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.