التشيك تلغي إلزامية ارتداء الكمامة في الحافلات والقطارات

المصدر: د ب أ

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تعتزم جمهورية التشيك، اعتباراً من يوم الخميس، رفع الارتداء الإلزامي للأقنعة الطبية الواقية في الحافلات والقطارات، التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال وزير الصحة فلاستيميل فاليك، على محطة (سي تي) التلفزيونية العامة، أمس، إن الوضع في المستشفيات يتحسن باطراد، مشيراً إلى أن عدد الحالات الإيجابية آخذ في الانخفاض.

وفي الوقت الحالي، لا يزال شرط ارتداء الأقنعة سارياً في مرافق الصحة والرعاية.

ووفقاً لأحدث الأرقام، كانت هناك 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام.