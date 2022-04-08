ارتفاع مطرد في إصابات كورونا اليومية بالصين

المصدر: رويترز

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 1576 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الخميس ارتفاعا من 1323 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 1540 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1284 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 22648 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 21784 في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي المركز المالي الصيني 30398 إصابة جديدة بدون أعراض و 824 إصابة مصحوبة بأعراض أمس الخميس.

كانت المدينة قد سجلت 19660 إصابة بدون أعراض و 322 إصابة مصحوبة بأعراض في اليوم السابق.

وبذلك يكون البر الرئيسي قد سجل حتى الآن 161692 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أية وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.