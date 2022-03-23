الإصابة بكورونا تزيد خطر الإصابة بداء السكري

المصدر: د ب أ

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خلصت دراسة حديثة إلى أن الناجين من الإصابة بفيروس كورونا معرضون لخطر متزايد للإصابة بداء السكري لمدة تصل إلى عام واحد بعد التعافي.

ووجد باحثون من نظام الرعاية الصحية في سانت لويس أن الأشخاص الذين تعافوا من كورونا كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بالسكري.

وأوضحت الدراسة أن هذا يُترجم إلى أن 1 من كل 100 شخص معرضون لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري بعد الإصابة بكورونا.

وحتى يوم الاثنين، أصيب 79.5 مليون شخص بالفيروس، في الولايات المتحدة ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، مما يعني أنه قد يكون هناك 795 ألف تشخيص جديد بمرض السكري نتيجة لذلك، بحسب شبكة (إيه بي سي نيوز).

وتضيف النتائج إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الإصابة بكورونا يمكن أن تؤدي إلى عواقب صحية طويلة الأجل.

