رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وسط تفشي متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وسجلت البلاد 621 ألفا و328 إصابة، بينها 62 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 8 ملايين و250 ألفا و592 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا للوفيات بلغ 429 وفاة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 11 ألفا و481.