رئيس وزراء أستراليا: اقتربنا من التعايش مع كوفيد كأنه أنفلونزا

المصدر: رويترز

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الزعماء السياسيين في البلاد يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة من التعايش مع كوفيد-19 كما لو كان أنفلونزا. لكنهم سيستشيرون خبراء الصحة.

وبعد يوم من اجتماعه مع مجلس الوزراء والزعماء الاتحاديين قال موريسون للصحفيين صباح السبت إنهم ناقشوا الانتقال إلى "المرحلة دي" من الخطة العامة للتصدي للجائحة.

وقال "مطاراتنا أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن للوافدين الدوليين القدوم وهناك الآن إعفاءات من الحجر الصحي للأشخاص العائدين لذلك نحن في المرحلة دي إلى حد كبير".

وأضاف موريسون، الذي تواجه حكومته المحافظة انتخابات في مايو أيار، أن الزعماء يريدون إلغاء شرط العزل للمخالطين للمصابين بكوفيد-19 وسيطلبون المزيد من النصائح حول هذا الأمر من لجنة من الخبراء