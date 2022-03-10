تركيبة جديدة من «مودرنا» لمكافحة متحور «أوميكرون»

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة مودرنا أنها بدأت دراسة لجرعة تعزيزية تمزج تركيبة مصممة لمكافحة متحور أوميكرون من فيروس كورونا بلقاح كوفيد الحالي الخاص بالشركة، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت الشركة في بيان، اليوم، إنه تم إعطاء أول مشارك في الدراسة جرعة تجريبية.

وتعتزم مودرنا تسجيل نحو 375 شخصاً في التجربة، التي قالت إنها سوف تجرى في نحو عشرين موقعاً في الولايات المتحدة.

وسوف تتم دراسة تأثير الجرعة على بالغين في 18 من العمر وأكبر سناً، الذين تلقوا سابقاً الجرعتين الأساسيتين للقاح مودرنا، وكذلك جرعة مودرنا التعزيزية قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

وشهدت إصابات أوميكرون تراجعاً سريعاً عبر البلاد في الأسابيع الأخيرة، بعدما تسبب المتحور في زيادة في الإصابات في وقت مبكر من العام الجاري.

وتدرس شركة فايزر أيضاً لقاحاً يمزج بين مرشح يستهدف أوميكرون ولقاحهها الذي تمت إجازته.