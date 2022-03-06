الجرعة التنشيطية شرط مغادرة السعوديين بلادهم

المصدر: واس

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أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب استمرار اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) لمغادرة السعوديين إلى خارج المملكة لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأوضح الشلهوب، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وشدد على اشتراط التأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) على تأشيرات الزيارة بأنواعها، بما فيها تأشيرة الزيارة للعمرة والسياحة، وذلك خلال البقاء داخل المملكة أو تمديد التأشيرة أو عند الخروج والدخول المتعدد.

ولفت إلى استمرار تطبيق إجراءات التحقق من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

يُذكر أن السعودية أعلنت، أمس، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، بناءً على متابعة الوضع الوبائي وما تم تحقيقه من مكتسبات.