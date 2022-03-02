الجزائر تزف بشرى بشأن فيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، كمال جنوحات، اليوم، عن بلوغ الجزائر 90 في المئة من المناعة الجماعية.

وقال جنوحات: «لقد وصلنا إلى 90% من المناعة الجماعية اكتسبناها بشكل طبيعي وغير طبيعي»، مضيفاً أن ذلك بفضل متحور أوميكرون.

وكشف، في تصريحه للإذاعة الحكومية، أن «الوباء تحول إلى وباء مستوطن، وسنتعايش معه مثله مثل فيروس أنفلونزا الموسمية».

وشدد على أهمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلاً: «الأشخاص الذين تلقوا اللقاح تفادوا الحالات الخطيرة، وحتى لو تم نقلهم إلى المستشفى فقد سجلوا عدداً قليلاً من الوفيات».

يُذكر أن الجزائر شهدت الموجة الرابعة من فيروس كورونا شهر يناير الماضي، حيث أعلن وزير الصحة بالبلاد، عبد الرحمن بن بوزيد، أن معظم الإصابات كانت بالمتحور أوميكرون.