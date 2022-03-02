مايوركا الإسبانية تلغي جميع قيود كورونا تقريباً

المصدر: د ب أ

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ألغت جزيرة مايوركا الإسبانية تقريبا جميع قيود فيروس كورونا.

وسوف يستمر العمل فقط باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة، والذي لا يزال ساريا في جمع أنحاء إسبانيا، بالإضافة إلى استمرار حظر التدخين في الأماكن المفتوحة للمطاعم.

وتم نشر القرار أمس الثلاثاء في الجريدة الرسمية لجرز البليار، والتي تقع قبالة الساحل الشرقي للبر الرئيسي لإسبانيا ،وتشمل أيضا جزيرة إيبيزا.

وتعتبر مايوركا مقصدا رئيسيا لقضاء العطلات السياحية بالنسبة للسياح البريطانيين والألمان والسائحين الأوروبيين الأخرين.

وبرر لاجو نيجويرويلا المتحدث باسم الحكومة الإقليمية في قت سابق رفع القيود، مستشهدا بالتوجه الإيجابي لمعدل الإصابات في الجزيرة ومعدل التطعيم المرتفع.

وتم رفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود المفروضة على عدد الزبائن في المطاعم وأماكن الأنشطة الليلية، وكذلك في الأحداث الثقافية والرياضية.

كما تم بالفعل تخفيف العديد من القيود، التي فرضت لاحتواء الجائحة في جزر البليار.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة خلال 7 أيام 170 شخصا لكل 100 ألف نسمة في جزر البليار، مقارنة بأكثر من 1400 حالة قبل شهر. وعلى سبيل المقارنة، كان الرقم أمس الثلاثاء 207 في عموم إسبانيا.