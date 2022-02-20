بريطانيا تلغي العزلة الذاتية لمصابي كورونا

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن ينتهي العمل بالإلزام القانوني بالخضوع للعزل الذاتي لمن يثبت إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد 19) في بريطانيا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يعلن ذلك رئيس الوزراء بوريس جونسون كجزء من خطته للتعايش مع كوفيد.

وقالت الحكومة البريطانية إن جونسون يعتزم إلغاء جميع القيود المتعلقة بالجائحة التي تقيد الحريات العامة في إنجلترا عندما يقدم رؤيته المستقبلية غداً، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن المتوقع أن يبلغ جونسون النواب عند عودتهم من عطلة فبراير البرلمانية أنه يمكن الاعتماد على برنامج اللقاح والاختبار والعلاجات الجديدة للحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك بعد أن قال الوزراء إنه من المتوقع أن تتبع المتحورات الجديدة للفيروس نمطاً مشابهاً لأوميكرون في كونها أكثر اعتدالاً من متحورات كوفيد-19 الأولى.

وقال مسؤولون إنه سيجري، بحلول نهاية الأسبوع، إلغاء لوائح العزل الذاتي لأولئك الذين ثبتت إصابتهم ومن كانوا على اتصال وثيق بهم.

وسيُطلب من السلطات المحلية إدارة حالات التفشي بالتعاون مع سلطات الصحة العامة الموجودة مسبقاً، كما تفعل مع الأمراض الأخرى.