ألمانيا تعلن تجاوز ذروة موجة أوميكرون

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ تراجع الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، والتي استمرت لأسابيع.

وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: "تجاوزنا ذروة موجة أوميكرون - بالتحديد في نفس اليوم الذي توقعته قبل شهر".

وأشار الوزير إلى اجتماع مقرر للمستشار أولاف شولتس مع رؤساء حكومات الولايات غدا الأربعاء، وقال إن إجراء "تخفيف معتدل" للقيود المتعلقة بمكافحة كورونا أصبح ممكنا الآن.

وكان لاوترباخ توقع من قبل، وفقا لحسابات نموذج علمي، الوصول إلى ذروة موجة أوميكرون في منتصف فبراير.

وذكر لاوترباخ اليوم أن هذا يوضح كيف يعمل هذا النموذج بشكل جيد. وقال عن القيود المفروضة على الحياة اليومية: "الإجراءات كانت صحيحة... لقد مكنتنا من تقليل عدد الوفيات بشكل كبير، ومقارنة بالدول الأخرى، فقد اجتازنا موجة أوميكرون على نحو جيد حقا. يجب الإقرار بأن الأمر تكلل بالنجاح".

وسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الثلاثاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 5ر1437، مقابل 8ر1459 أمس الاثنين. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 1441، وقبل شهر 1ر497.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 159 ألفا و217 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 169 ألفا و571 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 243 حالة، مقابل 177 حالة قبل أسبوع.