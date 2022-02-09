السويد تعلن انتهاء جائحة كورونا

المصدر: رويترز

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ألغت السويد كل القيود القليلة المتبقية لمكافحة جائحة كوفيد-19 اليوم "الأربعاء" وأوقفت معظم الفحوص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وذلك على الرغم من استمرار الضغط على أنظمة الرعاية الصحية ومناشدات بعض العلماء بالتحلي بمزيد من الصبر في مكافحة المرض.

وأعلنت الحكومة السويدية، التي عزفت طوال فترة الجائحة عن فرض إغلاق عام في أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي أنها ستلغي القيود المتبقية، معلنة بذلك انتهاء الجائحة فعليا، وذلك مع انخفاض حالات الإصابة بالأعراض الشديدة والوفيات جراء الإصابة بالمرض بفعل حملة التطعيم وقلة خطورة المتحور أوميكرون.

وقالت وزيرة الصحة لينا هالنجرين في تصريحات صحفية "على قدر علمنا، هذه الجائحة.. انتهت.. لم تنته بشكل نهائي، لكن على قدر ما نعرفه حيال التغييرات السريعة والقيود، فقد انتهت". وأضافت أن كوفيد-19 لم يعد يُصنف على أنه خطر على المجتمع.

واعتباراً من اليوم "الأربعاء"، سيسمح للمطاعم بالبقاء مفتوحة بعد الساعة 11 مساء مرة أخرى دون فرض قيود على عدد الرواد. كما تم رفع القيود على عدد الحضور للفعاليات المقامة في الأماكن المغلقة وكذلك إلزامية استخدام شهادات التطعيم.

لكن فريدريك إلج، أستاذ علم الفيروسات بجامعة أوميا وأحد أشد منتقدي سياسة عدم فرض أي إغلاق في السويد، قال: "يجب أن نتحلى بالصبر أكثر قليلا، وننتظر أسبوعين آخرين على الأقل. لدينا الموارد المالية بما يكفي لمواصلة الفحوصات".