إصابات كورونا العالمية تتجاوز 389.91 مليوناً

المصدر: رويترز

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أظهر إحصاء أن أكثر من 389.91 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و95931.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الكبرى من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 904740 76245413 الهند 501114 42080664 البرازيل 630001 26091520 فرنسا 132207 20388390 المملكة المتحدة 157984 17689885 روسيا 704654 12452765 تركيا 88132 12011859 إيطاليا 148167 11449601 ألمانيا 118534 10734836 إسبانيا 94235 10274653.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 35 - العراق 24476 2240294 44 - الأردن 13288 1301492 48 - المغرب 15540 1143974.