جنوب أفريقيا تسقط شرط العزل الذاتي لمصابي كورونا بدون أعراض

المصدر: د ب أ

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أسقطت جنوب أفريقيا شرطً الخضوع للعزل الذاتي عن الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا، دون أن تظهر عليهم أعراض، في تحول ملحوظ عن نهج البلاد الأولي في مكافحة الفيروس، والذي شهد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

وتسبب هذه الخطوة، التي أُعلن عنها عقب اجتماع خاص لمجلس الوزراء أمس الاثنين، خلافا لجنوب أفريقيا مع جيرانها وشركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المملكة المتحدة، أكبر مصدر تقليدي للسائحين الأجانب إلى جنوب أفريقيا.

كما خفضت الحكومة فترة العزل للمصابين بكورونا، بأعراض إلى سبعة أيام بدلا من عشرة، مع عدم مطالبة المخالطين بالخضوع للعزل.

وأعلن مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا أنه بناء على فحوص الدم التي أظهرت أن ما بين 60% إلى 80% من سكان جنوب أفريقيا أصيبوا بفيروس كورونا في السابق، "فإن الأساس المنطقي لهذه التعديلات يعتمد على نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة ضد كورونا، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير".

يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي كانت أول دولة تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا بسبب المتحور أوميكرون، هي أكثر الدول تضررا في القارة من حيث الإصابات والوفيات المؤكدة جراء الوباء.

وحتى الآن، سجلت جنوب أفريقيا 6ر3 مليون إصابة بكورونا وأكثر من 95 ألف وفاة.