الاتحاد الأوروبي يشدد قيود السفر على من لم يتلق الجرعة التنشيطية ضد كورونا

المصدر: د ب أ

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يطبق الاتحاد الأوروبي، قواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الثلاثاء، سوف تجعل السفر أكثر صعوبة بين دول التكتل بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا قبل تسعة أشهر أو بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على تلك الجرعة.

وبموجب هذه القواعد، ستعتمد حالة التطعيم الصالحة للمسافر مع شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد-19، على ما إذا كان هؤلاء الأشخاص قد أكملوا التطعيم خلال الأشهر التسعة الماضية.

وتشير هذه القواعد إلى أن حالة التطعيم الخاصة بالمسافر والمرفقة بشهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لكوفيد-19، ستكون سارية إذا حصل على جرعة معززة.

وبعد هذه الفترة، يمكن أن يخضع الشخص، الذي لا يتمتع بحماية إضافية نتيجة عدم تلقيه الجرعة المعززة، لنفس القيود التي يخضع لها المسافرون غير المطعمين عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز إن تشديد قيود السفر يأتي لتأكيد أهمية الحصول على الجرعة المعززة، في ظل ضعف الحماية التي توفرها الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.

وتهدف القيود الجديدة للسفر إلى الحفاظ على اتساق معايير التطعيم داخل الاتحاد الأوروبي. ولا يتعين تطبيق أي قيود أخرى على شخص قادر على إثبات حالة التطعيم المحدثة الخاصة به.

