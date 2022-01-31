دولة أوروبية ترفع كل قيود كورونا الشهر المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، اليوم، أنه سيتم رفع كل القيود المرتبطة بفيروس كورونا في شهر فبراير، وسيتم الكشف عن الموعد المحدد لذلك خلال الأسبوع الجاري.

وقالت مارين إن حكومتها، التي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ستجتمع يوم الأربعاء لوضع خطة لإلغاء القواعد، حسبما أفادت شبكة "واي إل آي".

إلا أنه سيتم تخفيف بعض الإجراءات. وعلى سبيل المثال، اعتباراً من غد، سيتم السماح للمطاعم بتمديد ساعات عملها حتى التاسعة مساء وتقديم المشروبات الكحولية حتى الثامنة مساء.

كما سيتم رفع الضوابط الحدودية مع دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شينغن لحرية التنقل غداً.

وقد وضعت السلطات الفنلندية هذه الضوابط في ديسمبر الماضي لإبطاء الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وقالت الحكومة إن اللقاحات أثبتت فعاليتها من خلال منع عمليات النقل للمستشفيات على نطاق واسع، مع انتشار المتحور أوميكرون في مختلف أنحاء فنلندا، الأمر الذي يعني أن البلاد في وضع جيد لرفع القيود نهائياً.