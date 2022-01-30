هاري وميغان قلقان من بث معلومات مضللة عن كورونا

المصدر: رويترز

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أبلغ الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل شركة سبوتيفاي السويدية للبث الموسيقي بقلقهما إزاء بث معلومات مضللة عن كوفيد-19 على منصتها، وذلك حسبما قال متحدث باسم مؤسستهما أرتشويل.

وحذف المغنيان ومؤلفا الأغاني نيل يونج وجوني ميتشل موسيقاهما من منصة سبوتيفاي احتجاجاً على أن خدمة البث الشهيرة سمحت ببث معلومات خاطئة عن لقاحات كوفيد-19.

ووقع هاري وميغان سلسلة صفقات من بينها إنتاج واستضافة برامج للبث الصوتي الرقمي (بودكاست) لمصلحة سبوتيفاي، في إطار جهودهما لكسب العيش، بعد إعلان انفصالهما عن العائلة الملكية البريطانية عام 2020.

وقال المتحدث: «مئات الملايين يتأثرون بالأضرار الجسيمة الناجمة عن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة كل يوم. وفي أبريل الماضي، بدأ مؤسسونا بالتعبير عن مخاوفهم لشركائنا في سبوتيفاي بشأن العواقب الحقيقية جداً للمعلومات الخاطئة عن كوفيد-19 على منصتها».

واعترض المغني يونج على بث موسيقاه على المنصة نفسها التي يبث عليها الممثل الكوميدي جو روجان برنامجه الأعلى تقييماً (ذا جو روجان إكسبيريانس) «تجربة جو روجان».

وأثار روجان جدلاً بآرائه بشأن الجائحة والقرارات الحكومية واللقاحات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ووقع 270 من العلماء والعاملين في مجال الطب هذا الشهر رسالة تحث سبوتيفاي على اتخاذ إجراءات بحق روجان متهمين إياه بنشر الأكاذيب في برنامجه.