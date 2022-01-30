بريطانيا: بدء تطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 ضد كورونا

المصدر: رويترز

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ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية اليوم (الأحد) أن بريطانيا ستبدأ هذا الأسبوع في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.

وكانت بريطانيا أبطأ من بعض الدول الأخرى في تقديم جرعات للأطفال بين الخامسة والأحد عشر عاماً، ولا تنوي تطعيم هذه الفئة العمرية على نطاق أوسع وذلك خلافا لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت ماجي ثروب وزيرة شؤون التطعيم في المملكة المتحدة "أود أن أطمئن الآباء وأولياء الأمور على أنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما ليم يتم الوفاء بالمعايير المتوقعة للسلامةوالجودة والفعالية".

وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروجرام من لقاح فايزر-بيونتيك وهي ثلث جرعة البالغين.

وترتفع حالات الإصابة بين أطفال المدارس في إنجلترا حيث تقدر هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن ما يقرب من 12 في المئة من تلاميذ المدارس الأصغر سناً أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 22 يناير .