آيسلندا تخفف قيود كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلنت الحكومة الآيسلندية اليوم الجمعة، تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) مجدداً، وذلك بعد أسبوعين فقط من تطبيق حزمة من التدابير الجديدة.

وقالت رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير في مؤتمر صحفي في العاصمة ريكيافيك "لدينا اليوم أخبار جيدة".

وبدءا من غد السبت، سيسمح لـ 50 شخصا بالتجمع مرة أخرى، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي كان يقصر التجمع على عشرة أشخاص فقط. وسيسمح بإعادة فتح الأندية الرياضية والحانات بعد إجبارها على إغلاق أبوابها في منتصف يناير.

وقالت جاكوبسدوتير إنه إذا سار كل شيء وفقا للخطة، سيمكن استئناف "الحياة الطبيعية" بحلول منتصف مارس المقبل.