ضبط عصابة زورت عشرات الآلاف من شهادات التطعيم في فرنسا

المصدر: د ب أ

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ضبط محققون في فرنسا شبكة من المحتالين الذين تردد أنهم زيفوا 62 ألف شهادة تطعيم ضد كورونا.

وأفادت شبكة فرانس إنفو الإخبارية، نقلا عن الشرطة، مساء أمس الأربعاء بأن التحقيقات، التي أجرتها وحدة في العاصمة باريس خاصة بالجرائم الإلكترونية، أدت إلى القبض على خمسة أشخاص في منطقتي بواتيه وليون.

وتم اتهام ثلاثة من المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 22 و29 عاما، باختراق بيانات 35 طبيبا وتقديم أدلة كاذبة على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتردد أن المزورين كانوا يبيعون الشهادات بعد ذلك مباشرة وعبر وسطاء.

وتم اكتشاف جرائم الاحتيال بناء على بلاغات من بينها بلاغات من شركة تأمين صحي اكتشفت بالصدفة وجود الآلاف من شهادات التطعيمات الموقعة من ممرضة واحدة على الرغم من أنها لم تشارك في حملة التطعيم على الإطلاق.

وأفادت أحدث تقديرات الحكومة الفرنسية بأن هناك نحو 200 ألف شهادة تطعيم مزيفة متداولة في البلاد.

ومع ذلك، فإنه نظرا لأن الحصول على جرعة معززة هو أمر ضروري لاعتبار الشخص مطعم بالكامل في فرنسا، فمن المرجح أن تصبح العديد من الشهادات المزيفة عديمة الجدوى لمن اشتروها.