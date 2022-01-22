بنغلاديش تغلق المدارس بسبب انتشار كورونا مجدداً

المصدر: د ب أ

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أوقفت بنغلاديش حضور التلاميذ والطلاب إلى الفصول الدراسية لمدة أسبوعين بعد أن أعلنت السلطات عن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، التي انتشرت أيضا بين الأطفال.

قالت وزيرة التعليم ديبو موني للصحفيين في دكا أمس الجمعة "اضطررنا لإغلاق المدارس والكليات بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد -19 بين الأطفال".

أوضحت أن المدارس ستظل مغلقة حتى 6 فبراير، مشيرة إلى تقديم دروس عبر الإنترنت للتلاميذ والطلاب أثناء فترة إغلاق المدراس والكليات.

وقالت: "سنراقب الوضع ثم نتخذ الخطوة التالية".

أعلنت بنغلاديش الواقعة في جنوب آسيا عن حوالي 11434 إصابة أمس الجمعة مقارنة بـ 10888أول أمس، مما رفع إجمالي الحالات إلى أكثر من 66ر1 مليون.

أعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة عن تسجيل 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى 28192 حتى الآن.

فرضت الحكومة مجموعة جديدة من القيود، بما في ذلك القيود على التجمعات الجماهيرية، في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب انتشار المتحور أوميكرون سريع العدوى.