العالم يتجه للتعايش مع «كورونا»

المصدر: (دبي - أمجد عرار)

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يتجه العالم إلى تقبّل فكرة التعايش مع «كورونا»، واعتبارها أشبه بـ«الإنفلونزا العادية»، حيث بدأ هذا المفهوم يكتسب زخماً، دفع العديد من الحكومات إلى إعادة تقييم استراتيجيات التعامل مع الفيروس، فقد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم العودة لعمليات الإغلاق، قائلاً إن الفيروس لا يدعو للذعر. وفي بريطانيا، تتجه البلاد إلى رفع معظم القيود المفروضة لمواجهة «كورونا». وتتحرك أوروبا نحو معاملة «كورونا» كإنفلونزا عادية، حيث طلبت التشيك اعتباراً من 11 الجاري، من المصابين البقاء في العزل 5 أيام، بدلاً عن أسبوعين. ودعت إسبانيا إلى التعامل مع الفيروس كمرض متوطن، مثل الإنفلونزا.

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