مطاعم ومقاهٍ هولندية تتحدى تدابير مكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

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تجاهل أصحاب المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء هولندا قواعد احتواء كوفيد-19 في البلاد بفتح منشآتهم لعدة ساعات احتجاجا على الإجراءات الحالية.

ورفعت الحكومة الهولندية جزئيا الإغلاق الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد يأول أمس الجمعة، لكن يجب أن تظل المطاعم والمقاهي وكذلك المتاحف والمسارح ودور السينما مغلقة.

وسُمح بإعادة فتح المتاجر والنوادي الرياضية لتصفيف الشعر والجامعات منذ السبت بعد أربعة أسابيع تقريبا.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه لا يمكن إنهاء الإغلاق تماما بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بالفيروس.

وقال روته: "كل شيء في آن واحد غير ممكن، والخطر كبير للغاية". ومن المتوقع إجراء المزيد من التخفيف في نهاية يناير.