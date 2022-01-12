بلد أوروبي يفرض غرامة 100 يورو شهرياً على غير المطعمين

المصدر: د ب أ

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ذكر وزير الصحة اليوناني، ثانوس بليفرس أنه سيتم فرض غرامة إدارية قيمتها مئة يورو، شهريا ، اعتبارا من الأسبوع المقبل، على المواطنين، ممن تجاوزوا 60 عاما، والذين لم يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، بحلول الأحد المقبل، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وفي حديثه لقناة "سكاي.تي.في" التلفزيونية اليونانية، أوضح الوزير أن الاستثناءات فقط للمواطنين، الذين قدموا طلبات للحصول على استثناء لأسباب طبية وطلبهم إما قد تم قبوله أو لم يتم فحصه بعد.

وهؤلاء الذين قدموا طلبات للحصول على لقاحات في المنزل، لن يواجهوا أي غرامات أيضا.

غير أن الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، ماريوس ثيميستوكليوس، أشار إلى أنه من النادر للغاية أن يكون هناك سبب صحي لعدم الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأكد "إذا كان لدي الشخص أي موانع للحصول على أي نوع من اللقاحات، يمكن تطعيمه بنوع آخر من اللقاح".

ومنذ الإعلان عن برنامج التطعيم، تم تحديد أكثر من 180 ألف موعد، لتلقي الجرعة الأولى، حتى أمس الثلاثاء، من قبل أشخاص، ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

وتشمل الكثير منها إعطاء اللقاحات في المنازل.

وقبل يومين من الإعلان عن التطعيم الإجباري، بلغ عدد الطلبات للحصول على لقاحات في المنازل، 23 ألفا و865 ، مقارنة بـ76 ألف و900، تم تقديمها، حتى أمس الثلاثاء.