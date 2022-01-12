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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 310 ملايين والوفيات تقترب من 6 ملايين

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 310.08 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و846444.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة               842311                              61689433

الهند                              484213                                 35875790

البرازيل                         620142                              22558695

المملكة المتحدة             150230                              14617314

فرنسا                          125438                                12111218

روسيا                        666736                               10684204

تركيا                           83663                                10003695

إيطاليا                          139265                               7554344

ألمانيا                       114122                               7545771

إسبانيا                      89934                                 7164906.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات               عدد الإصابات

27 - العراق                     24220                    2100518

42 ‬‬‬‬- الأردن                      12909                   1085500

44 - المغرب                  14915                   1004706

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

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