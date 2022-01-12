توقعات بيل غيتس حول فيروس كورونا ولقاحاته

المصدر: د ب أ

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كتب الملياردير بيل غيتس، صاحب الأعمال الخيرية، في حوار عبر موقع تويتر مع ديفي سريدار، الأستاذة بكلية الطب بجامعة أدنبرة، أن أعداد حالات فيروس كورونا من المحتمل أن تنخفض بعد وصول الموجة الحالية بعدوى سلالة أوميكرون إلى ذروتها، وأن المرض يمكن "التعامل معه مثل الإنفلونزا الموسمية"، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء.

وأضاف غيتس "ومن غير المحتمل أن تظهر سلالة أشد عدوى، لكننا فوجئنا كثيرا خلال الجائحة. سيشكل أوميكرون مناعة تستمر للسنة القادمة على الأقل".