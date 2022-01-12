التطعيم أوالغرامة في إقليم كيبيك الكندي

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس وزراء إقليم كيبيك الكندي فرانسوا لوغو أن السكان غير الملقحين سيتعين عليهم دفع غرامة في المستقبل.

وأعلن لوغو أمس الثلاثاء: "إن اللقاح هو المفتاح لمكافحة الفيروس. لذلك، ندرس مساهمة البالغين الرافضين للتطعيم لأسباب غير طبية".

وسيتعين على من يرفض الجرعة الأولى من لقاح في الأسابيع المقبلة أن يدفع مساهمة صحية جديدة. ولم تتضح في البداية قيمة المساهمة أو موعد تطبيقها.

وفي كندا، التي تعتبر بالفعل صارمة نسبيا فيما يتعلق بقيود كورونا، يطبق إقليم كيبيك شرقي البلاد الذي يتجاوز عدد سكانه ثمانية ملايين نسمة نهجا صارما في تطبيق القيود بصفة خاصة.

وعلى سبيل المثال، يتم تطبيق حظر ليلي للتجول، ويتعين إغلاق بعض المتاجر يوم الأحد، مما يعد أمرا غير معتاد في البلاد