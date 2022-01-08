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مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 299.99 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و824084.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق               إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                836817                          58301857

الهند                                483178                         35226386

البرازيل                          619730                          22395322

المملكة المتحدة           149744                          14193228

فرنسا                        124809                           10921757

روسيا                       663653                           10618035

تركيا                       82891                             9702412

ألمانيا                     113443                          7372842

إيطاليا                     138697                       7083762

إسبانيا                    89837                         6922466.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها              عدد الوفيات            عدد الإصابات

27 - العراق                    24198                  2096490 

42 ‬‬‬‬- الأردن                    12831                 1076040

44 - المغرب                14883                   983629

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

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