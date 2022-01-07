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إصابات كورونا العالمية تقترب من 298 مليوناً والوفيات نحو 6 ملايين

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 297.91 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و816759.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق       إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة          834768                      57669722

الهند                         482876                      35109286

البرازيل                    619559                      22351104

المملكة المتحدة      149515                      14015065

فرنسا                    124809                      10921757

روسيا                  662866                      10601300

تركيا                  82735                         9633999

ألمانيا               113076                       7314728

إيطاليا                 138474                    6975465

إسبانيا                89837                       6922466.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها          عدد الوفيات            عدد الإصابات

27 - العراق                  24194                 2095848

42 ‬‬‬‬- الأردن                    12791               1071837

44 - المغرب                14867                   971961

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

 

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