إصابات كورونا العالمية تقترب من 298 مليوناً والوفيات نحو 6 ملايين
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 297.91 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و816759.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 834768 57669722
الهند 482876 35109286
البرازيل 619559 22351104
المملكة المتحدة 149515 14015065
فرنسا 124809 10921757
روسيا 662866 10601300
تركيا 82735 9633999
ألمانيا 113076 7314728
إيطاليا 138474 6975465
إسبانيا 89837 6922466.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
27 - العراق 24194 2095848
42 - الأردن 12791 1071837
44 - المغرب 14867 971961
المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.