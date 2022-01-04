قرار جديد لـ "ستاربكس" بحق موظفيها غير المطعمين

المصدر: د ب أ

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طلبت شركة "ستاربكس" من موظفيها الأمريكيين تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 أو الخضوع لاختبارات أسبوعيا.

وتأمر إدارة السلامة والصحة المهنية الشركات الخاصة التي يعمل بها ما لا يقل عن 100 موظف بإجراء اختبارات لكوفيد 19 أسبوعيا وارتداء الكمامات للعمال غير الملقحين بهدف زيادة عدد التطعيمات والحد من انتشار الفيروس.

ومن المقرر أن تدخل هذه السياسة حيز التنفيذ في التاسع من فبراير.

وطلب الرئيس التنفيذي للعمليات في "ستاربكس"، جون كولفر، من موظفي الشركة البالغ عددهم حوالي 220 ألف موظف في البلاد الكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم بحلول 10 يناير.

وأوصت الشركة بشدة موظفيها بتلقي التطعيم، لكنها قالت إن العمال يمكنهم اختيار عدم تلقي التطعيم وبدلا من ذلك يتم إخضاعهم للاختبار أسبوعيا.

وسيتعين على الموظفين تقديم اختبار "كوفيد 19" سلبي بدءا من 9 فبراير لمرة واحدة أسبوعيا.

وكتب كولفر: "هذه خطوة مهمة يمكننا اتخاذها لمساعدة المزيد من الشركاء على تلقي التطعيم، والحد من انتشار كوفيد-19، وتوفير خيارات يمكن للشركاء تبنيها بناء على ما هو أفضل بالنسبة لهم".