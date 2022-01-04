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إصابات ووفيات كورونا العالمية بالأرقام حتى أمس

المصدر:
  • رويترز
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 290.28 ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و795222.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق     إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة             828879                 55301886

الهند                           481893                 34922882

البرازيل                     619171                    22293228

المملكة المتحدة         148851                    13235401

روسيا                     660402                   10554309

فرنسا                    123942                    10250358

تركيا                    82455                     9512808

ألمانيا                 112178                    7194236

إيطاليا                137786                   6396110

إسبانيا               89405                    6294745.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها      عدد الوفيات      عدد الإصابات

27 - العراق                24174           2094349

42 ‬‬‬‬- الأردن                12748           1067974

45 - المغرب              14855            966777

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش. 

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