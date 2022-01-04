إصابة رئيس موزامبيق وعقيلته بكورونا

المصدر: رويترز

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قال مكتب رئيس موزامبيق، أمس الاثنين، إن الاختبارات أثبتت إصابة الرئيس فيليبي نيوسي وزوجته إيزاورا بمرض كوفيد-19 وإنهما دخلا العزل.

أضاف بيان الرئاسة أن نيوسي وزوجته خضعا لاختبارات الفحص السريع ولم تظهر عليهما أعراض للمرض، لكنهما قررا على الفور دخول العزل بانتظار نتائج فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر).

وسجلت موزامبيق أكثر من 2000 وفاة بكوفيد-19 و192 ألف إصابة خلال الجائحة.

وتعاني موزامبيق الفقيرة من أزمة ديون وتمرد إسلامي علاوة على كوفيد-19.

وكان اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي أدى إلى بروزها كمصدر رئيسي محتمل للوقود، لكن فضائح الكسب غير المشروع والتمرد يقوضان هذا الاحتمال.